У п’ятницю ввечері, 13 серпня, на трасі Львів-Червоноград неподалік села Боянець Червоноградського району водій Skoda Octavia в’їхав у підводу. У результаті 46-річний фірман отримав травми та потрапив до лікарні.

У поліції Львівщини розповіли, що аварія сталася 13 серпня близько 21:30. У селі Боянець, що за 10 км до Великих Мостів, зіткнулись автомобіль Skoda Octavia, за кермом якого був 35-річний житель району, та гужова підвода, якою керував 46-річний місцевий мешканець. Унаслідок аварії фірман отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.