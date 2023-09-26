46-річний житель Бродів заробляв на продажу бойових гранат і патронів

Поліцейські затримали 46-річного мешканця міста Броди на Львівщині за торгівлю боєприпасами – ручними гранатами та патронами. Чоловікові загрожує до семи років тюрми.

За даними поліції Львівщини, 46-річного жителя Бродів поліцейські затримали 25 вересня після реалізації ним ручних гранат: Ф-1 та РГД-5, а також кількох десятків патронів калібру 5,45 мм.

Затримання мешканця Бродів за продаж боєприпасів (фото поліції)

Затриманому повідомили про підозру за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч.1 ст.263 ККУ). Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Правоохоронці встановлюють походження боєприпасів.