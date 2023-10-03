На Рівненщині 46-річний чоловік захворів на лептоспіроз. У лікарні він перебував майже місяць, оскільки інфекція вразила внутрішні органи. Цьогоріч це вже другий випадок хвороби у Рівненській області.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET лікарка-епідеміологиня Рівненського центру контролю хвороб Валентина Томицька, за медичною допомогою чоловік звернувся не одразу, бо думав, що хворий на звичайну ГРВІ. Однак, коли симптоми стали нестерними, він таки звернувся до лікарів. Зокрема, чоловік скаржився на підвищену температуру, головний біль, слабкість, а також болі у литках.

Пацієнта одразу госпіталізували в інфекційне відділення Дубенської лікарні з підозрою на лептоспіроз, оскільки він мав характерний для інфекції симптом – біль в литкових м'язах. З лікарні чоловіка виписали 28 вересня. Зазначається, що лікування було тривалим, оскільки інфекція встигла уразити внутрішні органи. Наразі ж життю та здоров'ю чоловіка нічого не загрожує.

Епідеміологи провели розслідування та спостерігали за рідними чоловіка, але ні в кого більше лептоспірозу не виявили. Де саме він інфікувався, встановити не вдалося.

«Варіантів багато. Чоловік розповів, що вживає некип'ячену воду з колодязя, іноді не миє яблука з саду. Також він періодично ходить на рибалку. Там він також міг інфікуватись, якщо, наприклад, зайшов у воду, маючи дрібні ссадини на руках чи ногах», – пояснює Валентина Томицька.

Додамо, що цьогоріч це вже другий випадок лептоспірозу на Рівненщині. Перший фіксували у лютому, також у Дубенському районі.

Лептоспіроз – це гостре інфекційне захворювання, яке супроводжується гарячкою, загальною інтоксикацією, жовтяницею, ураженням печінки, нервової системи. Без належного лікування може призвести до летального результату. Переносниками збудника переважно є гризуни.