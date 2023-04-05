Коробки з новим взуттям перевозили під виглядом гуманітарної допомоги

У пункті пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею львівські митники затримали 47-річну жительку Хмельницького, яка прикриваючись благодійним фондом, намагалась перевезти партію нового взуття.

Як розповіли в середу, 5 квітня, у Львівській митниці, 47-річна жінка перетинала кордон у пункті попуску «Шегині-Медика» автомобілем Mercedes Benz Sprinter. Для проходження митного контролю вона обрала смугу руху «червоний коридор».

Відповідно до заповненої декларації, водійка перевозила понад тонну гуманітарної допомоги: одяг, текстиль, взуття, засоби гігієни, харчові продукти тощо. Вантаж призначався для однієї з київських благодійних організацій.

Партію нового взуття вилучили (фото митниці)

Під час огляду мікроавтобуса працівники митниці виявили 194 пар нового взуття та звернулися до благодійного фонду з проханням надати перелік очікуваного товару. Як з’ясувалося, київські доброчинці сподівалися отримати лише дві пари взуття з усього списку задекларованих товарів. Інші 192, ймовірно, призначалися для комерційної діяльності.

На 47-річну жительку Хмельницького склали протокол про порушення митних правил (ч. 1 ст. 483 Митного кодексу). Порушниці загрожує штраф у 100% від вартості товарів (безпосередніх предметів правопорушення) та їх конфіскація. Партію взуття вилучили.