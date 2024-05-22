Вирощування півоній на дачі і в саду користується популярністю, так як догляд за ними нескладний

Півонії – квіти, які відомі своєю величністю, ароматом та розкішним цвітом. Вони легко переносять всі примхи погоди і бути власником такої рослини – справжнє щастя. Тому півонії часто розмножують. Вони бувають травʼянисті та деревовидні.

«Яскрава клумба» розповідає 4 способи, як самостійно розмножити деревовидні півонії.

Розмноження насінням

У півоній деревовидних розмноження насінням досить складне і не завжди успішне. Це спосіб для дуже терплячих квітникарів.

Висаджувати краще свіжозібране насіння, тому що при довгому зберіганні схожість його різко падає. Перед посадкою його піддають температурній стратифікації. Цю процедуру повторюють до появи корінців. Потім насіння акуратно висівають в місткості з садовим ґрунтом і витримують при температурі 5-10°С до появи листочків.

Розподіл куща

Це найпростіший спосіб для любителів деревовидних півоній.

Сформований кущ у віці 4-6 років акуратно викопують, землю з коріння змивають або ретельно обтрушують. Для деревовидних півоній старше восьми років розмноження поділом не рекомендують.

Бажано для поділу вибирати деревовидну півонію, яка має не менше семи самостійних стебел. Перед викопуванням їх обрізають, залишаючи в довжину 10-15 сантиметрів. Кореневище розрізають таким чином, щоб довжина кореня поділу була не менш 10 сантиметрів, а на стеблі було 3-5 бруньок. Занадто старі або підгнилі кореневища видаляють, нижню частину стебла очищають від гнилі.

Зрізи на коренях обробляють марганцівкою і присипають деревним вугіллям, можна в суміші 1:1 з колоїдною сіркою. Отриманий посадковий матеріал відразу висаджують у ґрунт на постійне місце. Деревовидна півонія, розмноження якої провадилося діленням куща, зацвітає через пару років.

Розмноження живцями й відводками

Цей спосіб розмноження деревовидних півоній досить легкий, але не найпродуктивніший.

Влітку напівздеревілі частини пагона із брунькою і листом зрізають і, витримавши кілька годин в розчині Корневину, садять в теплицю під кутом в 45°. Бруньки при цьому повністю заглиблюються. Навесні отримані півонії можна пересаджувати в ґрунт, але розвиватися така рослина буде повільно і зацвіте приблизно на п’ятий рік.

Найчастіше корінці при розмноженні деревовидної півонії відводками якщо і з’являються, то дуже слабкі і з їх відділенням краще не поспішати – це можна зробити і через рік-два.

Малодосвідчені власники деревовидної півонії можуть спробувати розмноження повітряними відводами – це зовсім просто, проте добитися успіху вдається рідко. При такому способі розмноження деревовидних півоній, надрізаний пагін не прикопують, а обертається вологим мохом і плівкою. Теоретично корені можуть з’явитися до вересня, на практиці ж це відбувається вкрай рідко.

Розмноження щепленням

Це трудомісткий спосіб, що вимагає досвіду і вміння, зазвичай застосовується при промисловому розведенні. Підщепою служать коріння трав’янистої півонії, а прищепою – зелені пагони деревовидного. Прищепа заточується під клин, в підщепі вирізається відповідний паз. Простіший спосіб розмноження деревовидних півоній – бічне щеплення, коли підщепа і прищепа зрізаються під невеликим кутом.

При обох способах такого розмноження деревовидних півоній зрізи слід поєднати і зафіксувати. Можна використовувати для цього поліетилен чи ізоляційну стрічку, яку намотують липким шаром назовні. Зверху замазують садовим варом. Необхідно забезпечити постійне зволоження рослин, і найпростіше це зробити, помістивши їх у вологу тирсу. Зрощення відбувається протягом місяця, потім рослина два роки вирощується в парнику.