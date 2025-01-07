Під вартою перебуває 51-річний житель одного із сіл Камінь-Каширщини, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої доньки. Чоловік не лише вчиняв сексуальне насильство, але й бив потерпілу. За скоєне йому загрожує до 15 років увʼязнення. Про це повідомила 7 січня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, 51-річний волинянин протягом травня-листопада 2024 року зґвалтував та кілька разів чинив насильницькі дії сексуального характеру щодо своєї 11-річної доньки. Це спричинило дитині тривалий розлад здоровʼя у вигляді тривожно-депресивної реакції. За яких обставин та хто саме викрив зловмисника, наразі не уточнюють.

«Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом», – зазначають правоохоронці.

За зґвалтування та сексуальне насильство щодо дитини, яка не досягла 14 років, а також заподіяння їй умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч.1 ст. 122 КК України), підозрюваному загрожує від 10 до 15 років тюрми.