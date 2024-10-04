Суд обрав запобіжний захід 55-річному жителю одного із сіл Камінь-Каширщини, якого підозрюють у вчиненні сексуального насильства щодо малолітньої. На час слідства чоловік перебуватиме під вартою. Про це повідомили 3 жовтня у Волинській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, у вересні 2024 року підозрюваний запросив до себе в будинок 11-річну дівчинку та вчинив щодо неї дії сексуального характеру. Попредньо відомо, що першою про злочин дізналася мама потерпілої, яка і звернулася до поліцейських.

Слідчі оголосили 55-річному волинянину про підозру за ч. 4 ст. 153 КК України (вчинення насильницьких дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, що не пов’язані із проникненням в її тіло). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Наразі чоловік перебуває під вартою.