Суд обрав запобіжний захід 35-річному жителю Луцька, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої. На час слідства чоловік перебуватиме під вартою. Про це повідомили 2 вересня у Волинській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, злочин скоїв чоловік, який був уже чотири рази судимий, зокрема, за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого. Ввечері 29 серпня 2024 року пʼяний лучанин напав на 16-річну дівчину та зґвалтував її. За яких обставин це сталося, у прокуратурі не уточнюють.

Поліцейські оголосили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 152 ККУ (зґвалтування неповнолітньої особи). Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Додамо, що 2 серпня 46-річногго інструктора автошколи на Волині затримали за домагання до 18-річної учениці. Чоловік дав дівчині вказівку їхати на галявину за місто, де почав до неї чіплятися.