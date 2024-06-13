Суд обрав запобіжний захід 34-річному жителю Луцьку, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дитини. На час слідства чоловік перебуватиме під вартою. Про це 13 червня повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, вночі у березні 2024 року підозрюваний, який гостював у будинку родичів дівчинки, заліз у ліжко до сплячої дитини та зґвалтував її. Відомо, що чоловік є громадянином Росії і вже був неодноразово судимий.

Поліцейські оголосили йому про підозру за ч. 4 ст. 152 ККУ (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років). Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі. Наразі чоловік перебуває під вартою.