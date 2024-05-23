16-річного лучанина підозрюють у зґвалтуванні племінників віком 2 і 5 років. Про злочин підлітка правоохоронцям повідомили медики Волинської обласної дитячої лікарні, куди госпіталізували потерпілих. Наразі дітей вже виписали, а підозрюваному обрали запобіжний захід. Про це йдеться в сюжеті ТРК «Аверс».

Інцидент стався в мікрорайоні Вишкова у Луцьку. За інформацією журналістів, 16-річний підозрюваний розбещував своїх племінників у будинку, де він проживає разом із матір’ю та сестрою. Відомо, що родина перебуває у складних життєвих обставинах.

За попередньою інформацією, хлопця підозрюють у зґвалтуванні 2-річної дитини і перевіряють його причетність до наруги над 5-річною дитиною. У неділю, 19 травня, двох потерпілих забрала «швидка». Стан дітей лікарі оцінили як неважкий і некритичний, а 21 травня їх виписали.

Речниця поліції Волині Ольга Бузулюк підтвердила ZAXID.NET, що такий випадок стався, і зазначила, що слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.152 і 155 ККУ (зґвалтування і статеві відносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку). За її словами, підлітка взяли під домашній арешт і тепер йому загрожує до 5 років ув’язнення.