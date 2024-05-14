Снятинський районний суд Івано-Франківської області виніс вирок підозрюваному у спробі зґвалтувати 9-річну школярку, яка йшла додому сільською дорогою. Обвинувачений визнав свою провину і суд призначив йому три роки тюрми.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у реєстрі у травні 2024 року, випадок трапився у жовтня 2023 року на території Снятинської громади Коломийського району. Підліток йшов польовою дорогою та побачив 9-річну дівчинку, привітався з нею, затягнув в кущі та спробував зґвалтувати. Щодо хлопця (у матеріалах справи приховане його ім’я) порушили кримінальну справу. На той момент дівчинці було 9 років, а нападнику 16 років.

Потерпіла розповіла, що того дня поверталась додому після школи. У селі біля Снятина вона побачила незнайомого чоловіка, який з нею привітався, спитався її ім’я та де вона живе, після цього затягнув у кущі та спробував зґвалтувати. Дівчина прийшла додому та одразу все розповіла матері, яка заявила у поліцію.

Матір дівчинки у суді просила суворо не карати обвинуваченого, бо він вчинив злочин ще неповнолітнім, вважає, що зробив це несвідомо. У суді обвинувачений визнав свою провину.

Справу розглянув суддя Михайло Калиновський та визнав підлітка винним у спробі зґвалтування, призначивши йому три роки тюрми. Вирок ще можна оскаржити.