Львівський апеляційний суд звільнив від кримінальної відповідальності підозрюваного у зґвалтуванні 33-річної жінки. Суд першої інстанції визнав мешканця Львівщини винним у зґвалтуванні та призначив п’ять років тюрми, але адвокат засудженого скасував вирок у апеляційному суді – у справи закінчились терміни давності.

У червні 2023 року мешканця Львівщини ув’язнили на п’ять років тюрми через зґвалтування 33-річної односельчанки, яке трапилось ще у січні 2019 року. На той час 38-річний чоловік керував мікроавтобусом Volkswagen Transporter та побачив 33-річну жінку, який йшла у сторону Ходорова. Водій запропонував підвезти її до Ходорова, вона погодилась та сіла у авто. Приїхавши у місто, чоловік заблокував двері авто, вдарив жінку, спричинивши їй черепно-мозкову травму, відвіз у ліс та зґвалтував. Через певний час після цього, чоловік зупинив авто уже в іншому місці та знову зґвалтував її.

Обвинувачений у судовому засіданні першої інстанції вину у зґвалтуванні не визнав, відмовився надавати суду будь-які пояснення, від виступу у судових дебатах та від останнього слова теж відмовся.

Кривднику призначили п’ять років тюрми. Він не погодився із вироком суду та подав апеляцію, у якій просив закрити справу через закінчення термінів давності (з дня вчинення правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п’ять років).

У квітні 2024 року справу розглянула колегія суддів Львівського апеляційного суду у складі Ірини Партики, Ігора Стельмаха, Оксани Маліновської-Микич. Обвинуваченого звільнили від кримінальної відповідальності, а вирок суду першої інстанції скасували через закінчення термінів давності. На ухвалу ще можна подати касаційну скаргу.