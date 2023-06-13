Миколаївський районний суд Львівщини визнав винним у зґвалтуванні своєї односельчанки чоловіка, який запропонував жінці підвезти її, побив, завіз у лісосмугу та зґвалтував. Йому призначили п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у червні 2023 року, вранці 20 січня 2019 року чоловік керував мікроавтобусом Volkswagen Transporter та побачив 33-річну жінку, який йшла у сторону Ходорова. Водій запропонував підвезти жінку до Ходорова, вона погодилась та сіла у авто. Приїхавши у місто, чоловік заблокував двері авто, вдарив жінку, спричинивши їй черепно-мозкову травму, відвіз у ліс та зґвалтував. Через певний час після цього, чоловік зупинив авто уже в іншому місці та знову зґвалтував жінку.

Обвинувачений у судовому засіданні вину у вчиненні зґвалтування не визнав, відмовився надавати суду будь-які пояснення, від виступу у судових дебатах відмовився та відмовився від останнього слова.

У суді потерпіла розповіла, що йшла у Ходорів на роботу і водій запропонував її підвезти, на що вона погодилась. По дорозі чоловік розпитував чому вона ходить сама, потім спитався чи не боїться, що він може її зґвалтувати. Цим словам жінка не надала значення. Коли у Ходорові водій заблокував двері, вона намагалась подзвонити чоловікові, але обвинувачений вирвав у неї з рук телефон. За межами міста жінка зловила кермо та хотіла якось привернути увагу людей, після цього водій розізлився, зупинив авто та почав бити її по обличчю. Після двох випадків зґвалтування чоловік пообіцяв відпустити потерпілу, якщо вона нікому про це не розкаже.

Адвокат обвинуваченого у суді заявив про відсутність належних та достатніх доказів статевого акту, відсутність слідів епітелію на тілі та одязі його підзахисного та тілі потерпілої, суд приходить до висновку, що відсутність таких не спростовує факту зґвалтування.

«Твердження сторони захисту, що висновками експертів спростовано проникнення в тіло, оскільки під час дослідження не було виявлено в ділянці статевих органів будь-яких ушкоджень, рубців, деформацій, то такі не заслуговують на увагу. В судовому засіданні допитано лікаря-гінеколога та спеціаліста-експерта, які пояснили, що після зґвалтування, в тому числі статевих відносин не завжди залишаються сліди проникнення. А тому суд вважає, що відсутність слідів проникнення у тіло потерпілої не може бути беззаперечних доказом невинуватості у вчиненні кримінального правопорушення», – вказано у вироку суду.

У салоні авто правоохоронці знайшли сліди крові та сережку, яка належить потерпілій. За даними правоохоронців, після вчинення зґвалтування чоловік переховувався у свого знайомого.

Справу розглядав суддя Володимир Павлів, який визнав чоловіка винним у зґвалтуванні та ув’язнив на п’ять років тюрми. Йому зарахують строк перебування під вартою (з дня затримання 20 грудня 2019 року до 1 серпня 2019 року) в строк відбування покарання за правилом один день тримання під вартою за один день позбавлення волі. Обвинувачений має виплатити потерпілій 80 тис. грн моральної компенсації та понад 25 тис. грн витрат на послуги адвоката. На вирок ще може бути подана апеляція.