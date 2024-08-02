Правоохоронці оголосили про підозру в сексуальному насильстві 46-річному інструктору автошколи на Волині, який чіплявся до 18-річної учениці. Нині чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомила 2 серпня прокуратура Волинської області, інцидент стався 2 липня 2024 року у місті Камінь-Каширський. Під час навчального виїзду із 18-річною ученицею групи з підготовки водіїв транспортних засобів категорії «B», інструктор вибрав маршрут за місто і дав дівчині вказівку їхати лісовою дорогою та спинитися на галявині.

«Після цього чоловік почав чіплятися до потерпілої, проте вона припинила його дії і згодом звернулась у поліцію із відповідною заявою», – зазначили в прокуратурі.

46-річному інструктору вже повідомили про підозру у сексуальному насильстві (ч. 1 ст. 153 КК України). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.