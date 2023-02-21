У Львівській області через сильний вітер аварійно відключені 17 ліній електропередачі. Через це 57 населених пунктів знеструмлені: 27 – повністю, 30 – частково.

Як повідомив вранці 21 лютого голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький, найбільше постраждали населені пункти Яворівського, Бродівського, Перемишлянського та Жовківського напрямків.

Над відновленням живлення працюють фахівці «Львівобленерго».

«Якщо ви побачили пошкоджені електромережі, негайно повідомте про це за безкоштовним номером 0800301568. Не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі ближче ніж на вісім метрів, оскільки можна отримати смертельний удар струмом. Відходити з небезпечної зони потрібно «гусячим кроком». Подбайте, щоб до приїзду оперативно-виїзної бригади до місця обриву проводу ніхто не підходив», – застерігають у «Львівобленерго».

Нагадаємо, синоптики застерегли про шквальний вітер до 25-28 м/с у вівторок, 21 лютого, у Львові та області. В місті та області оголосили штормове попередження II рівня небезпечності.