У вівторок, 21 лютого, у Львові та області очікується шквальний вітер. Відтак по місту та області оголосили штормове попередження II рівня небезпечності.

За даними Львівського гідрометцентру, у вівторок в місті та області очікуються сильні пориви західного вітру 25 – 28 м/с. Вітер з такою швидкістю прирівнюють до шквалу, тож на Львівщині було оголошено штормове попередження II рівня небезпечності (помаранчевий).

Водночас впродовж дня дощитиме, а на дорогах буде ожеледиця. Температура вночі 1 – 6° тепла, вдень 5 – 10° тепла.

Львів'ян та мешканців області закликають зважати на прогноз погоди й бути обачними. Зокрема, під час сильного вітру не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами. Окрім того, ожеледиця може спричиняти аварійні ситуації на дорогах, тож усім учасникам дорожнього руху варто бути обережними. Водіям варто обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції. У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, можна повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.