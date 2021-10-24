Автобус на смерть збив 57-річну жінку біля Кам’янки-Бузької
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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У суботу, 23 жовтня, у селі Вирів Жовтанецької громади на Львівщині водій автобуса збив 57-річну жінку. Унаслідок наїзду місцева мешканка загинула.
У департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що аварія сталася близько 20:00 на дорозі «Велике Колодно-Вирів» у селі Вирів Жовтанецької громади – за 20 км від Кам’янки-Бузької.
58-річний водій автобуса «БАЗ А07914», мешканець села Жовтанці, який їхав без пасажирів, здійснив наїзд на 57-річну мешканку села Вирів. Жінка від отриманих травм загинула на місці події.
Усі обставини аварії встановлюють правоохоронці.
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