У Куликові внаслідок ДТП загинув чоловік. Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок увечері, 19 жовтня, на дорозі Львів – Рава-Руська між смт Куликів та с. Великий Дорошів. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, близько 21:00 під час обгону автомобіль Toyota наїхав на людину, яка лежала на проїжджій частині дороги.

«На автодорозі М-09 сполученням Львів – Рава-Руська між смт Куликів та с. Великий Дорошів Львівського району, водій автомобіля Toyota Avensis під час обгону здійснив наїзд на особу, яка лежала на середині проїжджої частини. Невстановлений чоловік віком 40-50 років від отриманих травм помер на місці події», – зазначено у повідомленні.

За кермом автомобіля Toyota був мешканець с. Сулимів Львівського району 1987 року народження.

Також у повідомленні зазначено, що працівники поліції встановили, що до ДТП може бути причетний вантажний автомобіль марки DAF XF з причепом. Зі слів очевидців, цей автомобіль рухався перед ними і міг збити чоловіка. Вантажівкою керував мешканець Житомирської області 1983 року народження.

Поліція наразі встановлює особу загиблого та обставини події. У поліції ZAXID.NET деталі ДТП пообіцяли повідомити пізніше.

До слова, за інформацією поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталися 23 дорожньо-транспортні пригоди, сім із них – із потерпілими. Внаслідок ДТП чотири особи загинули, ще п’ятеро отримали травми.