Пожежа на вулиці Дорошенка в Рівному сталася 6 червня 2024 року

Рівненський міський суд виніс вирок 57-річному Геннадію Покутному, який після конфлікту з дружиною підпалив спільний будинок. За скоєне чоловіку призначили рік іспитового терміну.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, інцидент на вулиці Дорошенка у Рівному стався 6 червня 2024 року. За даними слідства, близько 14:10 Геннадій Покутний вигнав з будинку 55-річну дружину, зібрав посеред кімнати сміття й підпалив його. Коли жінка побачила дим, відразу ж попросила перехожих викликати рятувальників, оскільки її мобільний телефон залишився в оселі.

Коли на місце події прибули співробітники ДСНС, вони загасили полум’я й вивели на свіже повітря обвинуваченого, якого знайшли в одній із кімнат без свідомості. Його з отруєнням чадним газом госпіталізували у лікарню, а після надання допомоги – відпустили.

«У результаті пожежі були пошкоджені стіни, перекриття та покриття будинку, а також знищені речі домашнього вжитку. Крім того, через високу температуру пошкодження отримали дві сусідні квартири і вікна у багатоповерхівці поряд», – зазначили рятувальники.

Згідно з матеріалами судової справи, у будинку, окрім обвинуваченого з дружиною, проживали ще дві людини. Загальний розмір збитків від пожежі спеціалісти оцінили у 922 тис. грн.

Геннадій Покутний визнав свою вину і просив суд суворо його не карати. Він розповів, що взяв легкозаймистий паралон, полив його клеєм і підпалив. Мотиву свого вчинку не пояснив, проте за версією правоохоронців – чоловік напередодні посварився із дружиною.

Суддя Євгеній Сидорук визнав 57-річного рівнянина винним за ч.2 ст.194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу), проте звільнив від основного покарання й призначив рік умовного строку. Крім того, Геннадій Покутний зобовʼязаний сплатити 31 805 грн за залучення експертів. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.