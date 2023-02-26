5-річного хлопчика з Рубіжного разом із братом знайшли українські військові

5-річний хлопчик «Петрович», який став героєм документального фільму Дмитра Комарова «Рік», що присвячений роковинам повномасштабного вторгнення Росії в Україну, знайшов маму. Про це повідомив очільник Луганської області Сергій Гайдай.

24 лютого мандрівник і відомий телеведучий Дмитро Комаров опублікував фільм «Рік», який знімав упродовж усього періоду повномасштабного вторгнення, одним із героїв якого став 5-річний хлопчик. Його у фільмі називали «Петрович».

Хлопчик розповів, що його тато у Полтаві на заробітках, а мама – зникла. Малюк і його старший брат тиждень жили самі, поки їх не знайшли українські військові. Їх забрали до лікарні Сєвєродонецька. Пізніше волонтери розшукали батька хлопчика та відвезли його до нього.

Після того, як фільм вийшов в ефірі телемарафону, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів продовження історії 5-річного «Петровича». Його сім’я жила в Рубіжному. У квітні в там відбувались тяжкі бої, місто частково зайняли російські військові.

«Десь у 20-х числах квітня Нацгвардійці, патрулюючи вулиці Рубіжного, виявили двох хлопчиків. Дорослих з ними не було, з їхніх слів – мати зникла. Військові перевезли малечу до Сєвєродонецької лікарні, їх нагодували, психологи попрацювали з дітьми. Стало відомо, що їхній батько перебуває в Полтаві, з ним зв‘язалися і вже наступного дня «швидка» з хлопцями рушила на Полтавщину. Діти були з батьком в безпеці», – повідомив Сергій Гайдай.

За його словами, за кілька днів до позицій ЗСУ у Рубіжному прийшла жінка, яка шукала свої дітей. З її слів, на початку квітня росіяни зупинили її на вулиці і відправили до «в‘язниці» в одній із захоплених адмінбудівель Рубіжного.

«Жінка розповіла, що її били, знущалися, шантажуючи дітьми, змушували розвідувати позиції українських військових», – розповів очільник Луганської ОВА.

Згодом її відпустили й, повернувшись додому й не знайшовши дітей, вона пішла їх шукати.

Жінка вирішила йти пішки до Сєвєродонецька. Дорогою зустріла українських військових, які допомогли їй розшукати дітей. Зараз, зазначає Сергій Гайдай, родина разом.