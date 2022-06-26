Рубіжне після обстрілів росіянами

Бригада швидкого реагування Нацгвардії оприлюднила відео боїв за Рубіжне на Луганщині, що тривали майже 2 місяці. Про це повідомляє МВС.

У результаті місто майже повністю зруйновали окупанти через постійні артилерійські і авіаційні удари. На відео видно, в якому пеклі гвардійці утримували населений пункт і мужньо виконували завдання.

Місто потерпало від артобстрілів росіян від початку повномасштабного вторгнення. Росіяни зруйнували в Рубіжному одну з найбільших панчішних фабрик в Україні, після чого виробництво переїхало до Львова. 1 квітня мер Рубіжного Сергій Хортів зрадив і перейшов на сторону росіян. Повністю під окупацією Рубіжне перебуває з 12 травня. Також росіяни захопили Золоте і Сєвєродонецьк на Луганщині і ведуть наступ у напрямку останнього вільного міста області – Лисичанська.