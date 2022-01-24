Porsche постійно експериментує та розробляє цікаві авто. Багато розробок так і залишилися прототипами і в серійне виробництво не пішли, але не зникли, а лягли в основу наступних моделей.

Porsche-530 вийшов у світ у 1953 році, це був 4-місний спорткар, побудований на основі Porsche 356. У модифікованої моделі подовжили колісну базу, також для полегшення входу та виходу подовжити ще й двері. У салоні з'явилися додаткові місця для пасажирів.

Porsche 530

Автомобіль став першим кроком Porsche у створенні 4-місної моделі. Якщо новинка на конвеєр не встала, вона призвела до створення Type 754, який у свою чергу отримав продовження в культовій версії 911.

Porsche 542

Porsche 542 не мав нічого спільного ні з 530-ю, ні з 536-ю моделлю. Двигун V6 встановили спереду, перевагу віддано агрегату з водяним охолодженням, але спочатку була версія з повітряним охолодженням. На той час, як дійшло до випуску концепту, він уже застарів, а тому так і залишився експериментальним зразком.

Porsche 909 Bergspyder

Болід Porsche 909 Bergspyder компактних розмірів створили у 1968 році для участі у перегонах. Концепт отримав пластиковий кузов спайдер та алюмінієве шасі, за рахунок чого вага авто досягала 375 кг. Спорткар досі залишається найлегшим у своєму класі.

Porsche B32

Porsche B32 з кузовом від Volkswagen та компонентами від 911 моделі створювався для перегонів Париж-Дакар. Двигун видавав потужність 231 л. Усього ж було збудовано 15 фургонів.

Porsche 984

Porsche 984 випускали в період із 1984 до 1987 роки. Родстер оснастили складним дахом, він отримав повний привід і двигун потужністю 150 к.с. Фінансові проблеми Porsche не сприяли реалізації проекту. До проекту повернулися у 90-х роках, тоді було створено Boxster.