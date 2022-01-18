Особлива версія Porsche Cayenne Platinum Edition

Cayenne у виконанні Platinum Edition відрізняють особливий колір кузову, 21-дюймові диски RS Spyder Design та ряд дизайнерських елементів.

Кросовери у версії Platinum Edition базуються на моделях з розширеним списком стандартного обладнання. Додатково вони вкомплектовані такими речами, як накладки на пороги зі шліфованого алюмінію, адаптивні фари PDLS та панорамний дах. Замовлення вже приймаються, а постачання розпочнеться у травні.

Виконання Platinum Edition можна замовити для Cayenne (V6 3.0, 340 к.с. та 450 Нм), Cayenne E-Hybrid (V6 3.0, 462 к.с. та 700 Нм), Cayenne S (V6 2.9, 440 к.с. та 550 Нм) та відповідних їм версій Cayenne Coupé. Палітра кузовних фарб таких кросоверів включає стандартні білий та чорний відтінки, а також «металіки» Jet Black, Carrara White, Mahogany, Moonlight Blue та спеціальний відтінок Crayon. Від вибору не залежить колір вставок у бампері, написи Porsche на двері багажника та назви моделі – вони завжди будуть виконані у напівглянсовому сірому Platinum. Обов'язковими ознаками версій Platinum також будуть пофарбовані у чорний вихлопні патрубки та окантовка бокового скління.

Замовлення на Cayenne Platinum Edition вже приймаються, ціни можна дізнатись у місцевого дилера марки. Початок постачання заплановано на травень 2022 року. Кросовери нової серії приєднаються до Panamera Platinum Edition, що дебютувала восени 2021 року.

Особлива версія кросовера Porsche Cayenne Platinum Edition 2022 модельного року. Фото Porsche