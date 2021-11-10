Porsche Panamera Platinum Edition

Комплектація Platinum Edition передбачає оснащення найвищого рівня, в яке включені такі речі, як адаптивна пневмопідвіска та матричні фари з автоматичним дальнім світлом, підсвічуванням поворотів і перехресть, а також колеса Exclusive Design Sport діаметром 21 дюйм, пофарбовані в колір Satin Gloss Platinum.

Також у «платиновому» кольорі виконані накладки на прорізах у передніх крилах, логотип та шильдик моделі, плюс емблема e-hybrid, якщо основою для спецверсії обрано Panamera 4 E-Hybrid. Комплектація Platinum Edition доступна для версій Panamera, Panamera 4, Panamera 4 E-Hybrid, а також універсалів Sport Turismo.

Більшість опцій, доступних для моделі Panamera, вже включені в оснащення Platinum Edition. Крім зазначених вище опцій, оснащення включає дзеркала з автозатемненням, панорамний дах, чорні насадки на вихлопні патрубки, тонування, глянсову чорну окантовку вікон та асистент паркування з камерою заднього виду. Гібридним моделям також доступна бортова зарядка потужністю 7,2 кіловата, замість базового пристрою на 3,6. Список продовжують спортивне кермо GT, функція доведення дверей, підігрів на задніх кріслах, аудіосистема BOSE Surround Sound, сидіння з регулюваннями та пам'яттю, а також декоративні накладки зі шліфованого алюмінію та аналоговий годинник.

Прем'єра Porsche Panamera Platinum Edition відбудеться на автосалоні в Лос-Анджелесі 17 листопада, а у дилерів і покупців машини почнуть з'являтись наприкінці січня наступного року.

Porsche Panamera Platinum Edition. Фото Porsche