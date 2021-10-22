Підігрів крісел виявився найбільш потрібною додатковою опцією

Опитування Future Attribute Demand Study від AutoPacific дає відповідь на питання, чого насправді хочуть покупці нових автомобілів, за що ладні доплатити.

Опитування проводилось у США, у ньому взяло участь понад 90 тисяч респондентів. Більшість з опитуваних не лише є власниками нових авто, а й планують повторну покупку автомобіля в найближчі рік чи два.

Зі 100 запропонованих додаткових опцій респонденти обрали 10 найбільш потрібних:

Підігрів сидінь: 66%

Моніторинг сліпих зон: 60%

Передні та задні датчики паркування: 55%

Повний привід: 54%

Попередження про виїзд зі смуги руху: 54%

Apple CarPlay та/або Android Auto: 53%

Електрорегулювання переднього пасажирського сидіння: 52%

Світлодіодні акценти: 52%

Сидіння з вентиляцією або охолодженням: 50%

Пам'ять водійського сидіння: 49%.

З іншого боку, є й найменш затребувані додаткові опції: