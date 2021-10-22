За які додаткові опції для авто покупці готові платити: результати опитування
Респондентам, які щойно придбали новий автомобіль, запропонували обрати 10 найбільш потрібних опцій зі 100
Авто — Дмитро Ковальчук, 0 0
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Підігрів крісел виявився найбільш потрібною додатковою опцією
Опитування Future Attribute Demand Study від AutoPacific дає відповідь на питання, чого насправді хочуть покупці нових автомобілів, за що ладні доплатити.
Опитування проводилось у США, у ньому взяло участь понад 90 тисяч респондентів. Більшість з опитуваних не лише є власниками нових авто, а й планують повторну покупку автомобіля в найближчі рік чи два.
Зі 100 запропонованих додаткових опцій респонденти обрали 10 найбільш потрібних:
- Підігрів сидінь: 66%
- Моніторинг сліпих зон: 60%
- Передні та задні датчики паркування: 55%
- Повний привід: 54%
- Попередження про виїзд зі смуги руху: 54%
- Apple CarPlay та/або Android Auto: 53%
- Електрорегулювання переднього пасажирського сидіння: 52%
- Світлодіодні акценти: 52%
- Сидіння з вентиляцією або охолодженням: 50%
- Пам'ять водійського сидіння: 49%.
З іншого боку, є й найменш затребувані додаткові опції:
- Проекційний дисплей: 14%
- Електронний підсилювач звуку двигуна: 13%
- Можливість купувати речі з інформаційно-розважальної системи автомобіля: 12%
- Біометричні характеристики: 9%
- Керування жестами: 9%
- Послуги консьєржа: 7%
- Повністю автономне водіння без рук на кермі: 7%.
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