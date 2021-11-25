Зарядна станція Porsche

Porsche робить внесок в електрифікацію автомобільного ринку України. До 2025 року бренд планує встановити 100 власних зарядних станцій у різних регіонах, із них 56 – до кінця 2022 року.

Сьогодні оригінальні зарядні станції Porsche встановлені в 18 локаціях, де можуть одночасно заряджатись 42 автомобілі. Серед партнерів — готелі, заміські відпочинкові та ресторанні комплекси, житлові комплекси та інші об'єкти інфраструктури. Про це повідомляє autoua.net.

Зараз список доступних зарядних станцій виглядає так:

Готель Fairmont Grand Hotel Kyiv Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 1

Готель ONOVO dendra hotel Київ, Бориспільське шосе, 18 км

Готель Opera Hotel Kyiv Київ, вул. Б. Хмельницького, 53

Готель SHELEST Київська обл., Дамба Київського водосховища, Хотянівка

Заміський комплекс Equides: Stable, Chalet & Golf Academy Київський р-н, с. Лісники, вул. Вишнева, 36

ЖК Chicago Central House Київ, вул. Антоновича, 44

ЖК Рибальський Київ, вул. Набережно-Рибальська, 3

Ресторан Toro Blanco Київ, вул. Трускавецька, 6А

Готель ShishkiNN Resort&Spa Чернігів, вул. Сновська, 10

Готель SunRay Дніпро, вул. Дачна, 24

Заміський комплекс Superior Golf & Spa Resort Харків, пр-т Академіка Курчатова, 1-A

Ресторан Mozart Херсон, вул. Я. Мудрого, 50

Ресторан Reef Odessa Одеса, Фонтанська дорога, 77

Ресторан "Золота форель" с. Коростів, Сколівський р-н, вул. І. Франка, 67

Офісний центр IQ Park Львів, вул. Пасічна, 162

Для розміщення брендової зарядної станції Porsche на своїй локації представники об'єкта можуть звертатися до офіційного імпортера автомобілів Porsche в Україні. Як уточнили в компанії, потенційно стратегічним партнером може стати мережа АЗС або компанія, яка встановлює зарядні станції.

Влітку 2021 року першу потужну зарядну станцію Porsche в Україні було встановлено на території дилерського центру «Порше Центр Київ Аеропорт». Її потужність складає 320 кВт, що значно скорочує час заряджання. Наприклад, Porsche Taycan заряджається від 5 до 80% лише за 15-20 хвилин. У планах бренду встановлювати аналогічні швидкісні станції на території офіційних дилерських центрів у Дніпрі, Харкові, Одесі та Львові.