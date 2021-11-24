Porsche планує випустити трирядний кросовер

Свого часу Cayenne став порятунком для марки Porsche, оскільки допомагав оплачувати рахунки та розширювати бізнес. Ефект закріпив менший Macan. А тепер німецький бренд працює над більшим позашляховиком.

За даними Automotive Business, новий автомобіль з’явиться до середини цього десятиліття як один із продуктів проєкту Landjet. Перші зображення автомобіля були представлені дилерам на зустрічі у США в середині листопада. Інсайдери повідомляють, що трирядний кросовер Porsche виглядатиме як поєднання седана і позашляховика з пласкою задньою частиною.

Landjet є частиною більшого проєкту Artemis і також передбачає продукцію Audi та Bentley, як і електрифікацію. У центрі проєкту – платформа SSP (Scalable Systems Platform), яку, зокрема, буде використовувати серійний автомобіль Audi, анонсований концептом Urban Sphere.

Передбачається, що він дебютує як плагін-гібрид, а пізніше вийде у повністю електричній версії.

Окрім нового позашляховика, Porsche також представив дилерам електричний Boxster. Він буде виглядати як коротший Taycan з брезентовим дахом. Прем'єра першого дводверного електрокара Porsche запланована на 2025 рік, після електричного Macan, який з’явиться до 2023 року. А знакова модель 911 до середини десятиліття стане гібридом.

Презентація планів концерну Volkswagen на електрифікацію. Фото Volkswagen