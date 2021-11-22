Дебют електричного Macan заплановано на 2022 рік

Очікується, що електричний Porsche Macan буде представлено вже в 2022 році. Шпигунські знімки підтверджують ці сподівання – Porsche справді працює над електричним кросовером і вже проводить дорожні випробування.

Дебют електричного Macan заплановано на 2022 рік. Цілком ймовірно що кросовер отримає іншу назву, аби відмежуватись від свого побратима з традиційними двигунами. Також ходять чутки, що модель на викопному паливі може бути знята з виробництва у 2024 році.

Зовнішність ретельно прихована камуфляжом. Замість передніх фар наліплені наклейки, проте у бампері можна побачити справжню світлотехніку – цілком можливо що вона задіяна лише на випробуваннях, а серійна модель отримує зовсім іншу оптику.

Судячи з покатої лінії даху електричний Macan отримає дуже стрімку зовнішність

Також на фото можна розгледіти висувний задній спойлер та фальшиві вихлопні труби призначення яких ввести в оману шпигунів. Porsche вже застосовувало цей прийом при тестуванні електромобілів.

Скоріше за все, використовуючи архітектуру Premium Platform Electric (PPE), безшумний Porsche Macan стане більш спортивною та дорожчою альтернативою Audi Q6 E-Tron в рамках зв’язку між Porsche та Audi для розробки нової платформи.