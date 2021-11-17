Porsche Taycan GTS

Porsche розкрила всі подробиці електромобіля Taycan у двох нових версіях із приставкою GTS: седана та універсала. Обидві отримали найпродуктивнішу батарею та двомоторну силову установку.

В ієрархії Porsche Taycan нова версія GTS зайняла місце між Taycan 4S та Taycan Turbo. Силова установка розвиває потужність до 598 к.с., що на 27 к.с. більше, ніж у 4S і на 82 к.с. менше, ніж модифікації Turbo. Батарея в Taycan GTS має ємність 93,4 кВт·год і забезпечує запас ходу 504 км у випробувальному циклі WLTP – найбільший із усіх версій.

З активованим Launch Control електрокар прискорюється з 0 до 100 км/год за 3.7 секунди. Максимальна швидкість обмежена примусово на 250 км/год.

На Taycan GTS встановлена адаптивна пневматична підвіска PASM яка спеціально перекалібрована з урахуванням динамічних характеристик, що змінилися відносно Taycan Turbo. Опціональне керування задньою віссю отримало більш спортивні налаштування, а система звукового супроводу Porsche Electric Sport Sound зазвучала більш насиченою.

В екстер'єрі GTS-версій додані темні та чорні деталі: нижня накладка облицювання переднього бампера, корпус зовнішніх дзеркал заднього виду і накладки бічних вікон. Динамічний характер моделі підкреслюють також елементи оздоблення інтер'єру з поєднанням матового алюмінію та чорного анодованого покриття.

Новий універсал Taycan Sport Turismo створений на основі версії Cross, але орієнтований під асфальт і тому позбавився елементів дизайну в стилі кросовера і отримав кліренс як у седана. Проте для новинки залишилася доступною фірмова система кріплень велосипедів.

Taycan GTS та Taycan GTS Sport Turismo отримали дуже виразну зовнішність

Як нова опція для Taycan GTS доступний панорамний дах з керуванням інтенсивністю світла. Спеціальне рідкокристалічне покриття скла дозволяє змінювати колір даху з прозорого на матовий за допомогою електроуправління. Дах розділений на дев'ять сегментів, які можна перемикати окремо. Крім стандартних налаштувань, таких як «Прозора» та «Матова», також можна вибрати «Напівматова» та «Насичена».

Taycan GTS та Taycan GTS Sport Turismo надійдуть до дилерської мережі Porsche в Україні навесні 2022 року.