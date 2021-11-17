Porsche Panamera Platinum Edition

Елегантна та ексклюзивна: Panamera Platinum Edition

Porsche представляє елегантну та ексклюзивну версію Panamera: Platinum Edition. Ця спеціальна версія для моделей Panamera 4 і Panamera 4 E-Hybrid, що поєднує у собі витончені елементи дизайну у Satin Gloss Platinum і розширений список стандартних опцій, пропонується за дуже привабливою ціною.

Версія вирізняється спеціально пофарбованими деталями

Опції, які мають високий попит, вже включено до базової комплектації Platinum Edition. До них належать: фірмова пневмопідвіска з системою амортизації Porsche Active Suspension Management (PASM), зовнішні дзеркала з автоматичним затемненням, світлодіодні матричні фари з системою динамічного освітлення Porsche Plus (PDLS Plus), панорамний дах, система допомоги під час паркування з камерою заднього огляду, а для гібридних моделей — бортовий зарядний пристрій змінного струму потужністю 7,2 кВт. Пофарбовані у колір Platinum 21-дюймові диски Exclusive Design Sport, чорні спортивні вихлопні труби, тоновані вікна, оздоблення бічних вікон High-Gloss Black та задні фари Exclusive Design підкреслюють динамічність та елегантність автомобіля.

Panamera Platinum Edition легко впізнавана зовні завдяки додатковим деталям, пофарбованим виключно в платиновий колір: оздоблення передніх повітрозабірників, логотип Porsche і назва моделі ззаду, а на гібридних моделях — логотип «E Hybrid» збоку. Крім того, опціонально доступні 20-дюймові диски у стилі Panamera Platinum.

Аналоговий годинник доповнює елегантний загальний комплект

Розкішне оснащення знайшло своє втілення в інтер’єрі: спортивне кермо GT з функцією Power Steering Plus, система допомоги під час зміни смуги руху, система комфортного закривання дверей та безключовий доступ, передні сидіння з функцією пам’яті та електрорегулюванням за 14-ма напрямками, підігрів передніх та задніх сидінь, акустична система BOSE Surround Sound, внутрішнє оздоблення з матового алюмінію чорного кольору і тиснення герба Porsche на підголівниках. Крім того, накладки на пороги виконані з матового алюмінію чорного кольору і прикрашені логотипом Platinum Edition.

Усі моделі Platinum Edition у стандартній комплектації оснащені аналоговим годинником на приладовій панелі.

Світова прем’єра

В Україні версія Platinum Edition доступна для моделей Panamera 4 і Panamera 4 E-Hybrid у кузові седан та Sport Turismo. Porsche Panamera 4 Platinum Edition та Porsche Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition вже доступні для замовлення у дилерській мережі Porsche в Україні, а їх вартість починається від 3 276 075 гривень* та 3 630 000 гривень* відповідно. Цінова перевага Panamera Platinum Edition із розширеним переліком опцій, що входять до базової комплектації моделі, та вишуканими елементами дизайну складає понад 10% у порівнянні зі звичайними версіями при замовленні аналогічного оснащення.

Модель відзначить свою світову прем’єру на автосалоні в Лос-Анджелесі 17 листопада. Перші автомобілі очікуються в Україні у лютому 2022 року.

Замовити Porsche Panamera Platinum Edition в західному регіоні можна у офіційного дилера Порше Центр Львів по вул. Джорджа Вашингтона 8, тел. 0322 560 356.

*Вартість автомобіля вказана для базової комплектації Porsche Panamera 4 Platinum Edition та Porsche Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition та розрахована станом на 10.11.2021 року за курсом, розміщеним на сайті winner.ua. Наданий розрахунок є попереднім та вимагає уточнення в офіційних дилерів Porsche в Україні. Остаточна вартість автомобіля вказується у договорі купівлі-продажу на дату його укладання.