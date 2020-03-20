61-річна заробітчанка з Верхнього Синьовидного померла від коронавірусу в Італії

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В італійському місті Романо ді Ломбардія у провінції Бергамо померла від коронавірусу Covid-19 61-річна Галина Ф.,мешканка селе Верхнє Синьовидне Сколівського району Львівщини. Жінка стала уже другою українкою в Італії, смерть якої внаслідок коронавірусу офіційно підтверджена у цій країні.

Про другу померлу від коронавірусу українку в Італії повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький.

«Повідомляють наші співвітчизники, що 19 березня в містечку Романо ді Ломбардія, в провінції Бергамо від коронавірусу померла ще одна громадянка України, пані Галина з Львівської області», – написав Олесь Городецький у Facebook.

Відомо, що 61-річна Галина Ф. була родом зі Сколівського району на Львівщині, однак працювала у 20-тисячному містечку Романо ді Ломбардія на півночі Італії.

Речник МЗС України Катерина Зеленко та директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев підтвердили «УП» інформацію про померлу від коронавірусу українку.

У прес-службі МЗС відмовились надати ZAXID.NET інформацію про місце проживання померлої. Однак місцевий сайт LMF стверджує, що Галина Ф. проживала у селі Верхнє Синьовидне Сколівського району.

Нагадаємо, 13 березня в Італії померла 66-річна українка Раїса Малишева.

Італія є найбільш постраждалою від коронавірусу країною після Китаю. Станом на 14 березня тут інфіковано понад 41 тис. людей, з яких 3405 померли і 4400 вилікувалися.