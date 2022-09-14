На Львівщині 61-річний чоловік заснув біля розпаленої пічки, через що на ньому загорівся одяг. Унаслідок необережності селянина він отримав опіки спини та рук і був госпіталізований у лікарню.

Як повідомляють у ДСНС Львівщині, випадок трапився 13 вересня в житловому будинку, розміром 9×12 м, у селі Лопатин Червоноградського району. 61-річний власник помешкання розпалив пічку та заснув біля неї. На чоловікові спалахнув одяг, через що він отримав опіки спини та рук ІІ-го та ІІІ-го ступеня.

Чоловіка було госпіталізовано в стані середньої важкості в КНП 8-му міську клінічну лікарню Львова.