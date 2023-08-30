На Волині 61-річний чоловік захворів на лептоспіроз після риболовлі. У чоловіка підвищилась температура, з'явився сильний головний біль та болі у литках. Пацієнт був госпіталізований у відділення інтенсивної терапії.

Як повідомила прес-служба Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб, цьогоріч це перший випадок лептоспірозу на Волині.

«Хворий розповів, що мав невеличкий поріз на нозі і босоніж заходив до водойми під час риболовлі. Тобто «вхідними воротами» для гострого інфекційного захворювання у даному випадку стала саме рана на нозі», – йдеться у повідомленні.

Перші симптоми лучанин відчув за два тижні після рибалки. У нього підвищилася температура тіла до 39° С, з'явилися загальна слабкість, сильний головний біль та характерний для лептоспірозу симптом: болі в литкових м'язах. Він звернувся до медиків, згодом чоловіка госпіталізували у відділення інтенсивної терапії. Відомо, що станом на 30 серпня хворий вже отримав необхідне лікування і в задовільному стані виписаний з лікарні.

Зазначимо, що лептоспіроз – це гостре інфекційне захворювання, що вражає м'язи, печінку і нирки та супроводжується хвилеподібною гарячкою. При відсутності вчасного звернення за медичною допомогою призводить до смерті.

Захворіти на лептоспіроз можна під час купання в заражених водоймах, на риболовлі, на зволожених і заболочених територіях, а також при догляді за хворими й інфікованими тваринами. Бактерія, що спричиняє лептоспіроз у людей, потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше гризунів. У тіло людини бактерія лептоспірозу потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі, а також слизові оболонки. Людина може захворіти в період від двох днів до чотирьох тижнів після інфікування.

«Щоб запобігти випадкам захворювання на лептоспіроз необхідно здійснювати дератизацію приміщень та захищати від гризунів місця проживання людей та зберігання харчів, а особливо — джерел водопостачання, не використовувати воду з відкритих водойм для пиття, приготування їжі чи для миття овочів і фруктів, а також при проведенні сільськогосподарських та робіт біля водойм використовувати індивідуальні засоби захисту», – додають у центрі контролю хвороб.