62-річний водій загинув внаслідок перекидання авто на Львівщині
Аварія сталася біля містечка Рудки
Суспільство — Марта Когут, 0 0
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Внаслідок аварії 62-річний водій легковика загинув на місці
У неділю, 13 листопада, біля містечка Рудки на Самбірщині, сталася аварія, у якій загинув 62-річний місцевий мешканець. Чоловік не впорався із керуванням авто і з'їхав в кювет, повідомила прес-служба поліції наступного дня після випадку.
За даними поліції, ДТП сталася по обіді, близько 15:00. Водій автомобіля ВАЗ-2109 рухався дорогою між селом Колбаєвичі та Рудками. 62-річний водій, мешканець Рудок, не впорався з керуванням машини та з'їхав у кювет. Автомобіль перекинувся, а водій загинув на місці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Правоохоронці встановлюють обставини події.
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