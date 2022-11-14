Внаслідок аварії 62-річний водій легковика загинув на місці

У неділю, 13 листопада, біля містечка Рудки на Самбірщині, сталася аварія, у якій загинув 62-річний місцевий мешканець. Чоловік не впорався із керуванням авто і з'їхав в кювет, повідомила прес-служба поліції наступного дня після випадку.

За даними поліції, ДТП сталася по обіді, близько 15:00. Водій автомобіля ВАЗ-2109 рухався дорогою між селом Колбаєвичі та Рудками. 62-річний водій, мешканець Рудок, не впорався з керуванням машини та з'їхав у кювет. Автомобіль перекинувся, а водій загинув на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Правоохоронці встановлюють обставини події.