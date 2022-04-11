Неподалік села Рясне-Руське, що під Львовом, львів’янин не впорався з керуванням скутером, зіткнувся з автобусом та загинув. Про це у понеділок, 11 квітня, повідомила Нацполіція Львівщини.

У повідомленні поліції вказано, що аварія трапилась ще ввечері у суботу, 9 квітня. 65-річний львів’янин не впорався з керуванням скутером Yamaha Jog на автодорозі Західний обхід міста Львова неподалік села Рясне-Руське.

Водій скутера виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом MAN NL202 під керуванням 46-річного львів’янина. Внаслідок ДТП скутерист від отриманих травм загинув на місці події.