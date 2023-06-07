Дорога до України тривала 27 годин

68-річний професор літератури із Франції Алексіс Нуселовічі привіз на Львівщину автівку для піротехніків. Автомобіль Hyundai Tucson іноземець передав волонтерам благодійного фонду «Бойовий волонтер України». Після фарбування, реєстрації та повного технічого обслуговування авто відправлять 121-й ОБр ТрО.

Як розповів ZAXID.NET професор із Франції Алексіс Нуселовічі, який працює в Aix-Marseille University, ще з початку повномасштабного вторгнення він переймався війною в Україні. Влаштовував онлайн прес-конференцію із українськими колегами, щоб розповісти французьким студентам про Україну, її боротьбу та культуру. Окрім того, він прихистив п’ятьох викладачів із українських університетів. Однак цього, на думку іноземця, було замало. Тож він разом зі своїми колегами створив організацію – «Для України: для їхньої і нашої свободи». Відтак почали співпрацю з асоціацією «Калина», яка вже роками допомагає українцям, і оголосили в соцмережах збір грошей на автівку для України.

На фото Алексіс Нуселовічі

«Власне завдяки асоціації "Калина" дізналися, що в Україні бійці, які розміновують територію, потребують авто. Тож організували збір в соцмережах. Відкрили його в середині травня», – розповів Алексіс Нуселовічі.

Авітвка Hyundai Tucson, яку придбали для 121-го окремого розвідувального батальйону, вартувала 6 тис. євро. Однак, коли продавець дізнався, що це для України, що знизив ціну на 500 євро.

«Збір ще не закритий, адже на момент купівлі в нас було три з половиною тисячі євро. Ще дві нам додала асоціація "Калина". Коли повернуся, планую закрити збір і віддати гроші "Калині"», – зазначив іноземець.

Окрім авто закупили і засоби гігієни, продукти та ліки. Дорога до України тривала 27 годин.

«Переконав свого друга Ніколя їхати зі мною, щоб відвезти машину. Ми наповнили машину допомогою і відправилися 4 червня в дорогу відправилися. Їхали 27 годин. Маршрут пролягав через Італію, Словенію, Угорщину і так потрапили в Україну», – додав Алексіс Нуселовічі.

Окрім авто іноземці привезли ще й продукти, засоби гігієни та ліки

Кінцевою локацією благодійників була Львівщина, де вони передали авто волонтерам благодійному фонду «Бойовий волонтер України». Далі машину зареєструють, помалюють в колір хакі, щоб була менш помітною, і проведуть повне технічне обслуговування. Після цього авто відправлять 121-й ОБр ТрО, бійці якого займаються розмінуванням територій. Авто від французьких благодіників вирорситовуватимуть для пересування територіє, перевезення особового складу та міношукачів.