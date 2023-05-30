Ще 1,8 млрд грн на армію переказали ІТ-компанії

Великі львівські компанії за рік від початку повномасштабного вторгнення перерахували на підтримку ЗСУ 1 млрд 146 млн грн. Про це ідеться у рейтингу NV, складеному на основі відповідей на запити до найбільших українських бізнесів.

Загалом приватні компанії задонатили на армію України 17,9 млрд грн, банки перерахували на ЗСУ 3,7 млрд грн. Водночас через благодійні фонди українці зібрали 54,6 млрд грн. З держбюджету на оборону України витратили 1,5 трлн грн (44,1 млрд доларів).

Серед львівського великого бізнесу найбільше на підтримку армії перерахувала група компаній ОККО – 470 млн грн. Ще 439 млн перерахувала компанія SoftServe. Onur Group Ukraine, штаб-квартира якої розташована у Львові, задонатила на ЗСУ 237 млн грн.

Також значний внесок в оборону держави зробили ІТ-компанії, що входять до Львівського ІТ Кластера і мають великі офіси у Львові. Так, GlobalLogicUkraine підтримала ЗСУ на 1 млрд грн, Genesis – на 374 млн грн, ELEKS – на 161 млн грн, Sigma Software – на 127 млн грн, N-iX – на 72 млн, Intellias – на 52 млн, Infopulse – на 10 млн грн.

Найбільше на Збройні сили України – 3,3 млрд грн – перерахував холдинг «Метінвест», бенефіціаром якого є Рінат Ахметов. Також у трійку увійшли компанії Roshen родини Порошенків – 1,8 млрд грн, і Vodafone – 1,3 млрд грн.

Звідки цифри?

Журналісти NV надіслали запит у 50 найбільших за обігом приватних компаній України, а також у 10 найбільших IT-компаній, із запитанням: скільки коштів вони спрямували на ЗСУ та гуманітарні цілі, пов’язані з війною? Відповідь надали 47 компаній, решта вирішили не розкривати таку інформацію, посилаючись на конфіденційність та безпеку. Разом ці компанії задонатили на більш ніж 17 млрд грн. Дані наведені станом на 8 травня 2023 року.