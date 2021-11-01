У Львові збирають гроші для допомогти шестирічному хлопчику. Дитину треба підготувати до трансплантації нирки і усунути всі супутні проблеми. Зараз Миколка перебуває у Чорнобильській лікарні. Рік тому йому поставили діагноз – нефротичний синдром, який призвів до ниркової недостатності. Дитина двічі на тиждень проходить процедуру гемодіалізу, завдяки якій і живе. Повернути його до повноцінного життя може лише трансплантація.

Донором для Миколки стане його мама. Проте операція не може відбутися, адже у дитини проблеми із зубками – має карієс. А коли триває підготовка до пересадки органів, дуже важливо, щоб в організмі не було жодних вогнищ інфекції.

«Після проведення трансплантації нирки наш пацієнт буде приймати пожиттєву імуносупресивну терапію. Для того, щоб уникнути відторгнення пересадженого органу. Коли ж ми приймаємо імуносупресивну терапію і є джерело інфекції в ротовій порожнині, може виникнути ще більше інфекцій, яких ми боїмося. Тож ми повинні усунути всі можливі потенційні вогнища інфекцій», – розповідає нефролог Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру Роман Андруневич.

Щоб відбулася така рятівна трансплантація нирки, Миколці треба полікувати зуби та завершити інші дороговартісні обстеження. А все це коштує близько 30 тис. грн. Грошей у батьків хлопчика немає.

«Я прошу всіх небайдужих допомогти моєму синові Миколці бути здоровим. Щоб він ходив до школи, посміхався, бігав. І ми повернулися додому», – каже мама Миколки Катерина Пилипчук.

Більше деталей, зокрема і реквізити, можна знайти на Facebook-сторінці благодійного фонду «Крила надії».

Реквізити для допомоги Миколці:

для клієнтів Приватбанку 5169330519980178

Для переказів з інших банків:

IBAN UA173052990000026004011002472

код ЄДРПОУ 35620901

БФ «Крила надії»

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