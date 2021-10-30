Уже вдалося зібрати понад 85% необхідної суми

Для порятунку львів’янки Вікторії Полюги залишилося зібрати лише 7 млн грн. станом на сьогодні вдалося зібрати вже понад 85% необхідної суми. Тож на радіо «Люкс ФМ» вирішили активізувати кампанію і цілий тиждень в ефірі закликають допомогти львів’янці Вікторії Полюзі. За час марафону в ефірі Люкс ФМ побували і батько Вікторії, і благодійники, які вже долучилися до збору грошей і закликали інших зробити те саме.

Нагадаємо, раніше ведучі Люкс ФМ вже віддали на порятунок Вікторії свою одноденну зарплату. Крім того, кожен відмовився від якоїсь витрати заради того, щоби передати додаткові гроші на рахунки дівчинки. Також до збору долучилися працівники Львівської міськради, підприємці та небайдужі львів'яни. А львівський ТРЦ відмовився від гучного святкування свого дня народження та перерахував маленькій львів'янці 500 тис. грн.

За словами батька дівчиники Назара Полюги, станом на вечір п'ятниці, 29 жовтня, залишилося зібрати 7,4 млн грн. Тобто зібрано вже понад 85% необхідної суми. Тож усіх небайдужих просять допомогти закрити збір, адже для досягнення мети залишилося зовсім трохи.

Нагадаємо, збір грошей на порятунок Вікторії Полюги розпочався навесні. У дівчинки рідкісне генетичне захворювання – спінальна м’язова атрофія (СМА). Ця недуга ослаблює тіло та забирає здатність тримати голову, ходити, а далі – ковтати та дихати. Дитині потрібен укол вартістю 55 млн грн.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ

Отримувач: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВІКТОРІЯ СМА

Код отримувача: 44233657

UA413052990000026007031019925

Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

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