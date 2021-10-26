Півторарічна львів’янка Вікторія Полюга має важку генетичну недугу – спінальну м'язову атрофію (СМА)

Адміністрація львівського ТРЦ Victoria Gardens вирішила відмовитись від святкування чергової річниці відкриття торгового центру та перерахувала 500 тис. грн, які мали витратити на святкування, півторарічній львів’янці Вікторії Полюзі зі спінальною м'язовою атрофією (СМА).

«Сьогодні ми перерахували ще 500 000 грн, відмовляючись від святкування традиційного Дня народження ТРК Victoria Gardens. Ми закликаємо представників великого бізнесу та ключові компанії Львова підтримати нашу ініціативу і також перерахувати по 500 000 грн», –повідомили на офіційній сторінці ТРЦ 26 жовтня.

Півторарічна львів’янка Вікторія Полюга має важку генетичну недугу – спінальну м'язову атрофію (СМА). Ця недуга ослаблює тіло дитини та забирає здатність тримати голівку, ходити, а далі – ковтати та дихати. Врятувати дівчинку і допомогти їй жити повноцінним життям може один укол, але його вартість – більше 2 млн доларів США.

19 жовтня у Львові проводили акцію «День для Вікторії», у рамках якої тисячі львів’ян перерахували свою денну зарплату для Вікторії Полюги. Протягом одного дня на рахунки батьків дівчинки надійшло 6,2 млн грн.

Станом на 26 жовтня для порятунку Вікторії Полюги необхідно зібрати ще 11 млн грн.

Реквізити для допомоги:

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ПриватБанк: 4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (тато)

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