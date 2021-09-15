3-річний львів’янин Олег Некрасов віддав гроші, які збирав для купівлі іграшки, у благодійний фонд, щоб допомоги хворій на СМА Вікторії Полюзі. Про вчинок свого сина ZAXID.NET розповіла Ліліана Некрасова.

«Олег дуже хотів трек Hot Wheels і ми всі разом збирали на це гроші, але бабуся сказала, що подарує цей трек йому на день народження. Через місць Олегу буде 4 роки. Я запропонувала йому віддати ці гроші маленькій Вікторії і він погодився», – розповіла ZAXID.NET мати хлопчика Ліліана Некрасова.

У півлітровій банці, яку сім'я використовувала як скарбничку, було багато монет номіналом 10 грн

«Він запитав: "А чому вона не може ходити? Чому дітки бувають хворі?" Я йому пояснила, що дівчинці потрібен дуже дорогий укол і якщо вона його отримає, то зможе ходити, так само як інші дітки», – додала мати Олега.

Батьки 3-річного Олега Некрасова сконтактувались із керівником благодійного фонду «Із янголом на плечі» Юрієм Федечком. Вранці 15 вересня Федечко повідомив про вчинок маленького львів’янина, який приніс свою скарбничку, у якій було 742 грн монетами.

Ліліана Некрасова розповіла, що сім’я збирала ці кошти приблизно пів року. У півлітровій банці, яку сім'я використовувала як скарбничку, було багато монет номіналом 10 грн, тому заощадження можна було швидко порахувати.

Нагадаємо, що півторарічна Вікторія Полюга має важку генетичну недугу – спінальну м'язову атрофію (СМА). Ця недуга ослаблює тіло дитини та забирає здатність тримати голівку, ходити, а далі – ковтати та дихати. Врятувати дівчинку і допомогти їй жити повноцінним життям може один укол, але його вартість – більше 2 млн доларів США. Зараз для порятунку Вікторії вдалось зібрати 21 млн грн, ще треба зібрати понад 33 млн грн.