Трирічний львів’янин віддав всі свої заощадження дівчинці зі СМА
Олег Некрасов разом з батьками збирав гроші, щоб купити трек Hot Wheels
3-річний львів’янин Олег Некрасов віддав гроші, які збирав для купівлі іграшки, у благодійний фонд, щоб допомоги хворій на СМА Вікторії Полюзі. Про вчинок свого сина ZAXID.NET розповіла Ліліана Некрасова.
«Олег дуже хотів трек Hot Wheels і ми всі разом збирали на це гроші, але бабуся сказала, що подарує цей трек йому на день народження. Через місць Олегу буде 4 роки. Я запропонувала йому віддати ці гроші маленькій Вікторії і він погодився», – розповіла ZAXID.NET мати хлопчика Ліліана Некрасова.
У півлітровій банці, яку сім'я використовувала як скарбничку, було багато монет номіналом 10 грн
«Він запитав: "А чому вона не може ходити? Чому дітки бувають хворі?" Я йому пояснила, що дівчинці потрібен дуже дорогий укол і якщо вона його отримає, то зможе ходити, так само як інші дітки», – додала мати Олега.
Батьки 3-річного Олега Некрасова сконтактувались із керівником благодійного фонду «Із янголом на плечі» Юрієм Федечком. Вранці 15 вересня Федечко повідомив про вчинок маленького львів’янина, який приніс свою скарбничку, у якій було 742 грн монетами.
Ліліана Некрасова розповіла, що сім’я збирала ці кошти приблизно пів року. У півлітровій банці, яку сім'я використовувала як скарбничку, було багато монет номіналом 10 грн, тому заощадження можна було швидко порахувати.
Нагадаємо, що півторарічна Вікторія Полюга має важку генетичну недугу – спінальну м'язову атрофію (СМА). Ця недуга ослаблює тіло дитини та забирає здатність тримати голівку, ходити, а далі – ковтати та дихати. Врятувати дівчинку і допомогти їй жити повноцінним життям може один укол, але його вартість – більше 2 млн доларів США. Зараз для порятунку Вікторії вдалось зібрати 21 млн грн, ще треба зібрати понад 33 млн грн.
Якщо ви хочете перерахувати гроші для Вікторії Полюги, але не знаєте, як це краще зробити, за консультацією можна по тел.: 097 462 92 46 (Юрій Федечко).