Лаванда та ехінацея – дві рослини, які виглядають неймовірно, але не будуть вас турбувати частим поливом

Великий квітучий сад – це найкраща окраса подвір’я. А якщо квіти ще і не потребують багато зусиль та часу на догляд, то це буде ідеальний варіант для вас.

Першою у цьому списку є пампасна трава. Вже, мабуть, за назвою зрозуміло, що догляд за цією красунею буде мінімальним. «Добрі новини» радять обрати різновид «Кортадерія Срібляста Rose». Великі пухнасті віники рожевого кольору нагадують фламінго та чудово впишуться у ділянку. Після висихання їм можна подарувати друге життя, поставивши у вазу, як сухоцвіти.

Лаванда та ехінацея – дві рослини, які виглядають неймовірно, але не будуть вас турбувати частим поливом чи розкислюванням землі. Квіти дивують неймовірним цвітінням і ароматом. Лаванду потім можна засушити та підкладати у кишені пальт, шуб, аби не завелася міль.

Лілії також стануть чудовою прикрасою саду. Вони легко ростуть і потребують мінімального втручання. Головне обирати азіатські гібриди. Їхні квітки без запаху, а тому їх можна ставити в оселі та висаджувати у зоні альтанок. Від них не болить голова і вони не викликають алергічних реакцій у тварин.

Гарно виглядає у саду барбарис. Це чагарникова рослина, яка ідеально вписується у ландшафт. Мороки з цими кущами майже немає, хіба що час від часу підрізати та формувати.

Не забувайте і про нашу українську калину. Її кущі з полум’яно-червоними ягідками стануть окрасою будь-якого подвір’я. Взимку вона буде приваблювати птахів. Ця рослина пізно дає плоди і майже не боїться холоду чи спеки. Росте гарно у тіні та на сонці.