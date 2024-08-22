Ви ще встигаєте розмножити бругмансію способом живцювання

Багаторічник, в залежності від виду, приймає форму куща або невеликого дерева з широкою розгалуженою кроною. У домашніх умовах кущ виростає до 2 м. Його пагони ростуть дуже швидко, як і коренева система, тому, якщо ви хочете невеликі та охайні кущі, можна регулярно розмножувати їх.

Ви ще встигаєте розмножити бругмансію способом живцювання, пишуть Ogorodniki.

Розмноження бругмансії живцюванням

Живці для розмноження беруть після проведення обрізки. Їх заготовляють в серпні, звільняючи пагони від листя і розрізаючи кожен з них на 2 - 3 частини таким чином, щоб кожна мала по 3 - 4 живих бруньки. Листя прибираються для того, щоб держак мав більше сили для нарощування коренів.

Найкраще вкорінюються здерев'янілі живці, які мають розвилку і верхівкову точку росту. Вони відрізняюся швидкими темпами цвітіння. Для того щоб держак укорінився, його опускають в стакан з водою, розведеною з активованим вугіллям. У разі, якщо вода набула неприємного запаху або стала каламутною, її замінюють на нову. Поява білих горбків, які будуть сигналізувати про початок коренеутворення, спостерігається через 14 днів. У цей період стебла висаджують в грунт. Грунт підбирається легкий і пухкий.

Досвідчені садівники садять живці в прозорі ємності, які допомагають спостерігати за розвитком коренів і дізнатися оптимальний час для пересадки куща. У такій ємності робиться кілька дренажних отворів і висипається шар дренажу. Держак з маленькими корінцями поміщається в горщик до дна і повністю прикривається грунтом. Ємність поміщається в світлу кімнату з температурою 10-15 градусів. Щоб запобігти появі на поверхні грунту грибкових спор або цвілі, його обробляють фунгіцидними препаратами раз на місяць. Якщо трапилося так, що частина держака підгнила, однак коріння сформувалися, перед посадкою в грунт всю пошкоджену частину видаляють, зріз обробляють активованим вугіллям або поміщають в слабкий розчин марганцівки разом з корінням.