Наприкінці літа троянди уже не потребують ретельного догляду і рясного підживлення, тому основним завданнм садівникв залишається зберегти і продовжити цвітіння як найдовше. Цього можна досягти, якщо ви будете вчасно підрізати кущі, видаляти зігнилі і відцвілі бутони та головне – стежити за правильністю цих дій. ZAXID.NET підготував для вас підбірку матеріалів, у яких є все про правила обрізки троянд наприкінці літа – початку осені.

4 найпоширеніші помилки при обрізанні в'ялих троянд влітку, які шкодять цвітінню

Обрізка відцвілих троянд є ключовою частиною догляду за рослинами влітку. Завдяки цьому процесу троянди не тільки виглядають більш естетично, але й стимулюються до продовження цвітіння. Видалення старих квітів змушує рослину зосереджувати свою енергію на створенні нових бутонів, а не на виробництві насіння. Часто садівники роблять це неправильно і припускаються помилок, які можуть коштувати вам здорового куща троянд.

Як правильно обрізати троянди після цвітіння: правила для різних видів

Посадивши троянди, часом замість розкішного куща ми отримуємо малопривабливу рослину з пожовклими залишками бутонів. Якщо всі умови догляду за трояндами були дотримані, то причина такої картини – неправильна або несвоєчасна обрізка троянд після цвітіння. А як це робити правильно в залежності від виду та форми куща, читайте у нашому матеріалі.

Від лютого до листопада: головні правила і секрети обрізки троянд

Троянди можна обрізати кілька разів на рік, і кожне обрізання має свої особливості. Якщо ж ви не знаєте сорту троянди, що росте на вашій ділянці, існують загальні правила, яких можна дотримуватися. Щоб дізнатись про відмінності між літньою і осінньою обрізкою квітів, та основні правила, які підійдуть для кожного виду, читайте про це у матеріалі.