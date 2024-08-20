Обрізка відцвілих троянд є ключовою частиною догляду за рослинами влітку

Для того, щоб ваші троянди цвіли весь сезон пишно і мали гарний вигляд, потрібно вчасно обрізати зів’ялі та відцвівші бутони, щоб на їх місці могли з’явитись нові квіти. Як правильно це зробити і яких помилок припускаються найчастіше, пише Zielony Ogrodek.

Чому важливо прищипувати та обрізати троянди

Обрізка відцвілих троянд є ключовою частиною догляду за рослинами влітку. Завдяки цьому процесу троянди не тільки виглядають більш естетично, але й стимулюються до продовження цвітіння. Видалення старих квітів змушує рослину зосереджувати свою енергію на створенні нових бутонів, а не на виробництві насіння.

Крім того, регулярна обрізка допомагає запобігти захворюванням, які можуть розвинутися на відмираючих частинах рослини.

4 найпоширеніші помилки, при обрізанні відцвілих троянд

1. Неправильні інструменти для обрізки

Першим і одним з найважливіших кроків у процесі обрізки троянд є вибір правильних інструментів. Поширеною помилкою є використання тупих або забруднених ножиць, які можуть пошкодити рослину і викликати інфекції. Щоб уникнути цих проблем, завжди використовуйте гострі чисті садові ножиці. Дезінфікуйте їх перед кожним використанням, щоб запобігти передачі хвороби.

2. Неправильно підібране місце і спосіб обрізки

Багато людей обрізають свої троянди занадто високо або занадто низько, що може привести до проблем з їх ростом і цвітінням. Найкращою практикою є зрізання трохи вище листка, це забезпечує кращу циркуляцію повітря всередині рослини та мінімізує ризик грибкових захворювань.

Просто зірвати зів'ялі троянди не можна. Це одна з поширених помилок. Пагін, на якому цвіла квітка, необхідно правильно обрізати, якщо ми хочемо, щоб наша рослина швидко відновилася і створила нові квіти.

3. Занадто пізня обрізка

Обрізка троянд повинна проводитися регулярно протягом усього вегетаційного періоду. Занадто довге очікування видалення зів'ялих квітів може призвести до того, що рослина почне виробляти насіння, що обмежує її здатність формувати нові бутони. Найкраще обрізати троянди відразу після того, як вони відцвітуть, щоб забезпечити безперервне цвітіння.

4. Відсутність регулярності

Регулярність у догляді за трояндами має вирішальне значення для їх здоров'я і зовнішнього вигляду. Нерегулярна обрізка може привести до надмірного загущення кущів, що сприяє розвитку хвороб і появі шкідників. Плануйте регулярні огляди своїх троянд і видаляйте зів'ялі квіти і хворі або пошкоджені пагони.

Дикі пагони

Влітку на кущах можуть з'явитися товсті, довгі пагони без бутонів, «вовки» на трояндах. Це дикорослі пагони, вони ростуть від підщепи, тобто нижче місця щеплення, і можуть значно послабити рослину, конкуруючи за поживні речовини і воду. Їх слід одразу видаляти. Обрізайте дикі пагони біля основи, бажано там, де вони починають рости.