70 вулиць Львова тимчасово залишились без газопостачання
Відновити подачу газу планують до 17:00
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У вівторок, 12 березня, 70 вулиць Львова залишились без газопостачання через проведення робіт на підземному газопроводі. Про це повідомила Львівська філія «Газмережі».
У повідомленні вказано, що відновити газопостачання планують до 17:00, тимчасово без подачі газу будуть мешканці таких вулиць:
- пров. 1-й Скнилівський
- пров. 2-й Скнилівський
- пров. 3-й Скнилівський
- пров. 4-й Скнилівський
- пров. 5-й Скнилівський
- пров. 6-й Скнилівський
- пров. 7-й Скнилівський
- пров. 8-й Скнилівський
- пров. 9-й Скнилівський
- пров. 10-й Скнилівський
- вул. Агабек-Заде
- вул. Б. Кричевського
- вул. Бабiя О.
- вул. Бакiнська
- вул. Болбочана П.
- вул. Вiвсяна
- вул. Вiтряна
- вул. Вечiрня
- вул. Виговського
- вул. Віталія Сапила
- вул. Гiацинтова
- вул. Гарматiя
- вул. Голубина
- вул. Городоцька
- вул. Гостомельська
- вул. Дальня
- ДК «Урожай»
- вул. Дозвiльна
- вул. Дрогобицька
- вул. Дубнiвська
- вул. Євського
- вул. Журавлина
- вул. Землеробна
- вул. Зимновiдська
- вул. Зоряна
- вул. Каховська
- вул. Корсунська
- вул. Кричевського
- вул. Кульпаркiвська
- вул. Кульчицької
- вул. Лiкувальна
- вул. Ластiв`яча
- вул. Листова
- вул. Любiнська
- вул. Лютнева
- вул. Малицької
- вул. Насiнна
- вул. Пiдгаєцька
- вул. Пiдлiсна
- вул. Патона
- вул. Петлюри
- вул. Полтави
- вул. Пустомитiвська
- вул. Ранкова
- вул. Ряшiвська
- вул. С. Величка
- вул. Садова
- вул. Санiтарна
- вул. Сигнiвка
- вул. Синявського
- вул. Скнилiвська
- вул. Смотрицького
- вул. Солов`їна
- вул. Солом’яна
- вул. Трещакiвського
- вул. Тюльпанова
- вул. Флiнти (Збiжева)
- вул. Хоробрих
- вул. Чорнобаївська
- вул. Щирецька
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