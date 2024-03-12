У вівторок, 12 березня, 70 вулиць Львова залишились без газопостачання через проведення робіт на підземному газопроводі. Про це повідомила Львівська філія «Газмережі».

У повідомленні вказано, що відновити газопостачання планують до 17:00, тимчасово без подачі газу будуть мешканці таких вулиць: