79 учасників ЗНО-2018 подали скарги на процедуру проведення тесту

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 18:193180

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За весь період зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2018 року Українським центром оцінювання якості освіти зареєстровано 79 випадків подачі апеляційних скарг на процедуру проведення тестування. Про це повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Вадим Карандій, інформує NV.ua.

«Процедура проведення - це коли щось відбувається в процесі проходження тесту. Наприклад, під час тесту з англійської мови був випадок, коли в аудиторії голосно дзвонив телефон одного з учасників, який був залишений серед речей. І в цій аудиторії хтось сказав, що цей дзвінок настільки відволік, що він не зміг впоратися з тестом», – прокоментував один з випадків подачі апеляційної скарги Карандій.

Нагадаємо, що в Україні завершилася основна сесія ЗНО-2018.

Інформація з підсумками ЗНО з української мови та літератури, математики, біології, а також іспанської, німецької, французької та англійської мов вже розміщена на інформаційних сторінках учасників.

Згідно з правилами тестування, в разі виникнення сумнівів у правильності установки результату учасник ЗНО може подати апеляційну заяву в письмовій формі. Заяви можна подавати протягом п'яти календарних днів з дня офіційного оголошення результатів.

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