ЗНО з математики провалили майже 20% учасників іспиту

14 червня експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила поріг «склав/не склав» для зовнішнього незалежного оцінювання з математики, який в 2018 році дорівнює 10 тестовим балам. Відповідне рішення комісії було прийнято під час засідання, яке відбулося в Міністерстві освіти і науки. Про це повідомляє профільний ресурс «osvita.ua».

Всі учасники тестування, результат яких дорівнює або вище певного порогу, зможуть використовувати отримані результати під час участі у вступній кампанії в установи вищої освіти.

Кількість учасників ЗНО, які не склали тест з математики, становить 19 773 людини, рівне 18,57% від загальної кількості учасників тестування.

До 15 червня мають бути оголошені результати, отримані учасниками зовнішнього незалежного оцінювання з математики, а також таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці за шкалою 100-200 балів за виконання тесту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14% абітурієнтів не склали ЗНО з української мови та літератури.