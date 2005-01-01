Лише 0,02% школярів не впоралися із аудіюванням на ЗНО з англійської мови

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В понеділок, 11 червня, в Міністерстві освіти і науки України прокоментували скарги на складність аудіювання на ЗНО з англійської мови. Чиновники стверджують, що паніка була перебільшеною, а тест виявився навіть легшим, ніж очікувалося.

На сайті відомства було опубліковано статистику результатів тесту, згідно якої лише 0,02% учасників тестування не дали жодної правильної відповіді, водночас правильні відповіді на усі завдання дали 1,4% учасників. Такі результати оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти за підсумками обробки 95% бланків відповідей типу А (всі завдання тесту крім завдання №59, частина «Письмо») учасників тестування.

«Поглянувши на результати по всій країні, ми можемо сказати, що тест виявився навіть легшим, ніж ми очікували. Так, серед учасників тестування більше тих, хто отримав від 9 до 16 балів, ніж тих, хто отримав від 0 до 8 балів. Показовим є те, що від нуля до чотирьох балів – тобто з низьким результатом – аудіювання склали 7,1% учасників тестування, а від 13 до 16 балів – тобто з високим результатом – 11,9%», – прокоментував результати директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій.

Нагадуємо, що деякі учасники ЗНО вказували на високу складність для них частини «Розуміння мови на слух». Наразі до регіональних центрів оцінювання якості освіти подано 65 апеляційних заяв щодо умов проведення тестування під час ЗНО з англійської мови. Якщо після розгляду скарг виявиться, що вони були обґрунтовані, учасникам дадуть можливість скласти тестування під час додаткової сесії ЗНО 4 липня. Водночас міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила, що що велика кількість скарг на ЗНО з англійської, на її думку, свідчить про те, що в Україні є проблеми з вивченням цієї мови, а усі невдовлені буду мати шанс перездати аудіювання 4 липня.