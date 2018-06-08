Центр оцінювання якості освіти підбив підсумки тесту ЗНО-2018 з географії

У п'ятницю, 8 червня, в Україні пройшло Зовнішнє незалежне оцінювання з географії. За даними Центру оцінювання якості освіти, в тестуванні взяли участь 74 731 особа, що становить 93,7% від загальної кількості зареєстрованих. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті УЦОЯО.

П'ять учасників ЗНО не змогли потрапити до пунктів тестування через запізнення, ще п'ять - через відсутність необхідних документів.

Нагадаємо, в Україні вже пройшли тести ЗНО з української, іспанської, німецької, французької та англійської мов, а також з математики, історії України та біології. Центр оцінювання якості освіти також опублікував правильні відповіді тестів.

Основна сесія ЗНО триватиме до 16 червня.

Як повідомляв ZAXID.NET, повторне аудіювання з англійської для учасників ЗНО заплановане на 4 липня.